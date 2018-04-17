Президент рассказал, когда ожидает предоставления автокефалии Православной церкви в Украине

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что решение о предоставлении Томосу об автокефалии Православной церкви в Украине до 1030-летия Крещения Украины-Руси. Об этом сегодня заявил Глава государства во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и керинвика парламентских фракций, передает УНН.