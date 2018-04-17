Президент рассказал, когда ожидает предоставления автокефалии Православной церкви в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что решение о предоставлении Томосу об автокефалии Православной церкви в Украине до 1030-летия Крещения Украины-Руси. Об этом сегодня заявил Глава государства во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и керинвика парламентских фракций, передает УНН.
"Очень надеюсь, что это решение (о предоставлении Томосу об автокефалии Православной церкви в Украине - ред.) может быть принято до 1030-летия Крещения Украины-Руси", - сказал глава государства.
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Напомним, Президент будет просить Вселенского патриарха о томосе Украинской поместной автокефальной церкви.