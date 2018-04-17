Президент розказав, коли очікує на надання автокефалії Православній церкві в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко розраховує, що рішення щодо надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні до 1030-річчя Хрещення України-Русі. Про це сьогодні заявив Глава держави під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій, передає УНН.
“Дуже сподіваюся, що це рішення (про надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні — ред.) може бути прийняте до 1030-річчя Хрещення України-Русі”, — сказав Глава держави.
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Нагадаємо, Президент проситиме Вселенського патріарха про томос Української помісної автокефальної церкви.