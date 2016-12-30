Президент РФ в низкий способ пытается задобрить Д.Трамп - Огрызко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин старается не обострять противостояние с США и еще надеется на хорошие отношения с избранным президентом Дональдом Трампом. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя решение Путина не высылать из России американских дипломатов, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"Дело зашло слишком далеко для Путина. Он понял, что его таки поймали "на горячем", что, имея таких доказательства, Обама не пошел бы на такие вещи. А раз так, то надо, хотя бы, в такой довольно низкий способ попробовать задобрить Трампа и попробовать начать все с нуля ", - отметил Огрызко.
Он добавил, что не помнит, когда бы раз в России на депортацию своих дипломатов не реагировали ответно.
"Вспомните скандалы, которые были в Британии. Тогда высылали, по-моему, 40 дипломатов. А тут такой очень необычный, я бы сказал, ход. Видите, "опустили" господина Лаврова ниже любых "плинтусов", потому что это же означает, что президент не поддерживает ту линию, которую он ведет ", - сказал Огрызко.
В пятницу президент России Владимир Путин не принял предложение Министерства иностранных дел и решил не высылать из России дипломатов США. Россия оставляет за собой право на ответ, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератаки во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва.
В Белом доме заявили, что два российских дипломатических учреждения - в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, как полагают, занимались разведкой, будут закрыты, а 35 российских дипломатов - выдворены.
В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.