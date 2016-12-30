Президент РФ в низкий способ пытается задобрить Д.Трамп - Огрызко

ukru
12 марта, 19:49 • 84291 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 120303 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 113717 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111123 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 138460 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113983 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121051 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144662 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 46687 просмотра
В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

В Херсоне россияне атаковали дроном мужчину на балконе: подробности

12 марта, 17:58 • 24554 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 37175 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 39814 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

21:54 • 21239 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 84302 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 120307 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103847 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 111132 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 138460 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 138168 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 146242 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151089 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149534 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152877 просмотра
Актуальное
Президент РФ в низкий способ пытается задобрить Д.Трамп - Огрызко

Президент РФ в низкий способ пытается задобрить Д.Трамп - Огрызко

Киев • УНН

 • 10587 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин старается не обострять противостояние с США и еще надеется на хорошие отношения с избранным президентом Дональдом Трампом. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя решение Путина не высылать из России американских дипломатов, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

"Дело зашло слишком далеко для Путина. Он понял, что его таки поймали "на горячем", что, имея таких доказательства, Обама не пошел бы на такие вещи. А раз так, то надо, хотя бы, в такой довольно низкий способ попробовать задобрить Трампа и попробовать начать все с нуля ", - отметил Огрызко.

Он добавил, что не помнит, когда бы раз в России на депортацию своих дипломатов не реагировали ответно.

"Вспомните скандалы, которые были в Британии. Тогда высылали, по-моему, 40 дипломатов. А тут такой очень необычный, я бы сказал, ход. Видите, "опустили" господина Лаврова ниже любых "плинтусов", потому что это же означает, что президент не поддерживает ту линию, которую он ведет ", - сказал Огрызко.

В пятницу президент России Владимир Путин не принял предложение Министерства иностранных дел и решил не высылать из России дипломатов США. Россия оставляет за собой право на ответ, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератаки во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва.

В Белом доме заявили, что два российских дипломатических учреждения - в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, как полагают, занимались разведкой, будут закрыты, а 35 российских дипломатов - выдворены.

В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы