Президент РФ в низкий способ пытается задобрить Д.Трамп - Огрызко

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин старается не обострять противостояние с США и еще надеется на хорошие отношения с избранным президентом Дональдом Трампом. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя решение Путина не высылать из России американских дипломатов, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".