Президент РФ у принизливий спосіб пробує задобрити Д.Трампа - В.Огризко

“Справа зайшла надто далеко для Путіна. Він зрозумів, що його таки впіймали „на гарячому“, що, не маючи таких доказів, Обама не пішов би на такі речі. А раз так, то треба, бодай, у такий доволі принизливий спосіб спробувати задобрити Трампа і спробувати почати все з нуля”, — зазначив В.Огризко.

Він додав, що не пригадує, коли б востаннє у Росії на депортацію своїх дипломатів не відповідали тим самим.

“Згадайте скандали, які були у Британії. Тоді висилали, по-моєму, 40 дипломатів. А тут такий дуже нестандартний, я сказав би, хід. Бачите, „опустили“ пана Лаврова нижче будь-яких „плінтусів“, тому що це ж означає, що президент не підтримує ту лінію, яку він веде”, — сказав В.Огризко.

У п’ятницю президент Росії Володимир Путін не пристав на пропозицію Міністерства закордонних справ і вирішив не висилати з Росії дипломатів США. Росія залишає за собою право на відповідь, але не опускатиметься до рівня “кухонної” дипломатії, мовиться у заяві російського лідера, опублікованій на сайті Кремля.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи — у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів — видворені.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.