Президент о заседании Совбеза ООН: РФ никто не верит
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде отметил, что сегодняшнее заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций показало, что России никто не верит и есть четко зафиксированный факт агрессии Российской Федерации против Украины на Азовском море, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.
Президент подчеркнул, что как Верховный Главнокомандующий владеет информацией о рисках и угрозах государства после российской агрессии против кораблей Военно-Морских Сил Украины, которая была совершенно четко доказано и на сегодняшний день представлена во всех странах и столицах мира.
Глава государства подчеркнул, что сегодня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, где рассматривались российский и украинский проект решения.
“Российский с тезисом о том, что якобы Украина нарушила российскую границу. Знаете как ее рассмотрели в Нью-Йорке? Отказались рассматривать, потому что России никто не верит. И это плод нашей работы на создание мировой коалиции в поддержку Украины. И Украина внесла свой проект, который был поддержан абсолютным большинством голосов”, — подчеркнул Петр Порошенко.
Напоминаем, МИД РФ считает, что “следует ожидать новых провокаций на Азове”.