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8 марта, 13:20 • 101010 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Президент о заседании Совбеза ООН: РФ никто не верит

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде отметил, что сегодняшнее заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций показало, что России никто не верит и есть четко зафиксированный факт агрессии Российской Федерации против Украины на Азовском море, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Президент подчеркнул, что как Верховный Главнокомандующий владеет информацией о рисках и угрозах государства после российской агрессии против кораблей Военно-Морских Сил Украины, которая была совершенно четко доказано и на сегодняшний день представлена ​​во всех странах и столицах мира.

Глава государства подчеркнул, что сегодня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, где рассматривались российский и украинский проект решения.

“Российский с тезисом о том, что якобы Украина нарушила российскую границу. Знаете как ее рассмотрели в Нью-Йорке? Отказались рассматривать, потому что России никто не верит. И это плод нашей работы на создание мировой коалиции в поддержку Украины. И Украина внесла свой проект, который был поддержан абсолютным большинством голосов”, — подчеркнул Петр Порошенко.

Напоминаем, МИД РФ считает, что “следует ожидать новых провокаций на Азове”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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