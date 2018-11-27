Президент про засідання Радбезу ООН: РФ ніхто не вірить

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді наголосив, що сьогоднішнє засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй показало, що Росії ніхто не вірить і є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України.