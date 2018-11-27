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Президент про засідання Радбезу ООН: РФ ніхто не вірить

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді наголосив, що сьогоднішнє засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй показало, що Росії ніхто не вірить і є чітко зафіксований факт агресії Російської Федерації проти України на Азовському морі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента України.

Президент підкреслив, що як Верховний Головнокомандувач володіє інформацією про ризики і загрози держави після російської агресії проти кораблів Військово-Морських Сил України, яку було абсолютно чітко доведено і на сьогоднішній день представлено в усіх країнах і столицях світу.

Глава держави підкреслив, що сьогодні відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі, де розглядалися російський і український проект рішення.

“Російський з тезою про те, що нібито Україна порушила російський кордон. Знаєте як її розглянули в Нью-Йорку? Відмовились розглядати, бо Росії ніхто не вірить. І це плід нашої роботи на створення світової коаліції на підтримку України. І Україна внесла свій проект, який був підтриманий абсолютною більшістю голосів”, — наголосив Петро Порошенко.

Нагадуємо, МЗС РФ вважає, що “варто очікувати нових провокацій на Азові”.

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