Президент назначил заместителя главы Службы внешней разведки

"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, в прошлом году Президент поручил подать концепцию оптимизации Службы разведки.

Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.

После этого, в октябре, Президент уволил двух заместителей председателя СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова уволили 17 октября, заместителя председателя внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября. 21 ноября Президент уволил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца.

В ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.