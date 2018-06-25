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Президент назначил заместителя главы Службы внешней разведки

Президент назначил заместителя главы Службы внешней разведки

Киев  •  УНН

 • 9962 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в президентском указе №184/2018 от 25 июня, передает УНН.

"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, в прошлом году Президент поручил подать концепцию оптимизации Службы разведки.

Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года Служба внешней разведки получила нового руководителя. Им стал Егор Божок.

После этого, в октябре, Президент уволил двух заместителей председателя СВР. Первого заместителя - Игоря Разинкова уволили 17 октября, заместителя председателя внешней разведки Павла Пашковского - 9 октября. 21 ноября Президент уволил третьего топ-чиновника внешней разведки за полтора месяца.

В ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

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