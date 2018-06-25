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Президент призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 9962 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Трегубенка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Про це йдеться у президентському указі №184/2018 від 25 червня, передає УНН.

"Призначити Трегубенка Сергія Семеновича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, торік Президент доручив подати концепцію оптимізації Служби розвідки.

Як повідомляв УНН, у вересні минулого року Служба зовнішньої розвідки отримала нового очільника. Ним став Єгор Божок.

Після цього, у жовтні, Президент звільнив двох заступників голови СЗР. Першого заступника - Ігоря Разінкова звільнили 17 жовтня, заступника голови зовнішньої розвідки Павла Пашковського - 9 жовтня. 21 листопада Президент звільнив третього топ-посадовця зовнішньої розвідки за півтора місяці.

У листопаді 2017 року Президент Петро Порошенко призначив Андрія Алєксєєнка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

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