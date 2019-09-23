Президент назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя ОПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Юлия Ковалив была назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины указом Главы государства №714/2019 от 20 сентября, сообщает УНН со ссылкой на текст опубликованного президентского указа.
"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.
Добавим, Юлия Ковалив - бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины. Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Бывший глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Напомним, двум заместителям главы Офиса Президента объявлен выговор.