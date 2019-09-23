Президент призначив Юлію Ковалів заступником керівника ОПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Юлію Ковалів призначили заступником керівника Офісу Президента України указом Глави держави №714/2019 від 20 вересня, повідомляє УНН з посиланням на текст опублікованого президентського указу.
"Призначити Ковалів Юлію Ігорівну заступником керівника Офісу Президента України", - сказано у тексті указу.
Додамо, Юлія Ковалів - колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Колишній голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Нагадаємо, двом заступникам голови Офісу Президента оголошено догану.