Президент назначил постпреда при ООН Ельченко послом на Ямайку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51840 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 78258 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101140 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124632 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138099 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144705 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130170 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент назначил постпреда при ООН Ельченко послом на Ямайку

Президент назначил постпреда при ООН Ельченко послом на Ямайку

Киев  •  УНН

 • 9564 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Владимира Ельченко назначен послом на Ямайку по совместительству. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

"Назначить Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе президента №213/2019.

Владимир Ельченко - украинский дипломат.

С июля 2010 года по декабрь 2015 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации. После этого был назначен Постоянным представителем Украины при ООН, г.. Нью-Йорк. С января 2016 года - Постоянный представитель Украины в Совете Безопасности ООН.

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