Президент призначив постпреда при ООН Єльченка послом на Ямайку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Володимира Єльченко призначено послом на Ямайку за сумісництвом. Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.
"Призначити Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Єльченка Володимира Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ямайці за сумісництвом", - йдеться в указі президента №213/2019.
Володимир Єльченко - український дипломат.
З липня 2010 року по грудень 2015 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Російській Федерації. Після цього був призначений Постійним представником України при ООН, м. Нью-Йорк. З січня 2016 року — Постійний представник України в Раді Безпеки ООН.
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