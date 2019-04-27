"Божевільне дійство": Єльченко прокоментував "паспортні прагнення" Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко прокоментував плани Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів для всіх українців. Зокрема, він назвав дії Радбез ООН "терплячим очікуванням". Про це повідомляє УНН із посиланням на мікорблог дипломата у Twitter.
“Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терплячи чекатиме, „закликаючи всі сторони“?”, — написав у своєму мікроблозі Єльченко.
Зокрема, раніше, Євродепутат Ребекка Хармс закликала ЄС та ФРН, яка нині очолює Раду Безпеки ООН, проявити ініціативу в зв’язку з планом Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів для усіх українців.
Як повідомляв УНН, раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що хоче видавати російські паспорти за спрощеною процедурою всім громадянам України. Крім того, Путін допустив подвійні пенсії для жителів Донбасу.
Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Божевільне дійство за Орвелом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терплячи чекатиме, «закликаючи всі сторони»? pic.twitter.com/jp4marcbok— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 27 квітня 2019 р.