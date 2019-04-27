Євродепутат закликала ЄС відреагувати на "паспортні прагнення" Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Євродепутат Ребекка Хармс закликала ЄС та ФРН, яка нині очолює Раду Безпеки ООН, проявити ініціативу в зв’язку з планом Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів для усіх українців.Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Привіт, ЄС! Після деяких критичних слів про паспортизацію Донбасу (а це краще, ніж нічого) тепер ви бачите, що Путін продовжує свою ескалацію. Федеріка Могеріні, Йоганнес Хан, Жана-Клод Юнкер! Чи підніме Маас (голова МЗС Німеччини - ред.) це питання на Раді безпеки ООН? Чи українці знову повинні взяти на себе ініціативу?", - написала вона.
Як повідомляв УНН, Путін хоче видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою всім громадянам України. Крім того, Путін допустив подвійні пенсії для жителів Донбасу.
Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.