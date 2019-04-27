Евродепутат призвал ЕС отреагировать на "паспортные стремления" Путина

"Привет, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию. Могерини, Иоганнес Хан, Жан-Клод Юнкер! Поднимет ли Маас (глава МИД Германии - ред .) этот вопрос на Совете безопасности ООН ли украинцы снова должны взять на себя инициативу?", - написала она.



Как сообщал УНН, Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины. Кроме того, Путин допустил двойные пенсии для жителей Донбасса.



Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.