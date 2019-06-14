Президент назначил новых руководителей Нацгвардии

Кроме того, назначил Кондатюка Владимира Васильевича первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в Указе Президента №408/2019.



Президент также назначил Лебедя Юрия Анатольевича заместителем командующего Национальной гвардии Украины, указом №410/2019.



Владимир Зеленский подписал указ №409/2019, которым назначил Р.Дзюбу заместителем командующего Национальной гвардии Украины.



Как сообщал УНН, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.