Президент призначив нових керівників Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії України. Про це сказано в Указі президента №407/2019, передає УНН.
Крім того, призначив Кондатюка Володимира Васильовича першим заступником командувача Національної гвардії України. Про це сказано в Указі президента №408/2019.
Президент також призначив Лебедя Юрія Анатолійовича заступником командувача Національної гвардії України, указом №410/2019.
Володимир Зеленський підписав указ №409/2019, яким призначив Р.Дзюби заступником командувача Національної гвардії України.
Як повідомляв УНН, Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня.