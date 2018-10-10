Президент назначил девять судей в Запорожский окружной админсуд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил девять судей в Запорожский окружной административный суд. Соответствующий указ №314/2018 размещен на сайте главы государства, передает УНН.
"Назначить в Запорожский окружной административный суд на должности судей: Артоуз Олесю Александровну, Дуляницкую Светлану Мефодиевну, Киселя Романа Валерьевича, Максименко Лилию Яковлевну, Минаеву Екатерину Владимировну, Новикову Инну Вячеславовну, Сацкого Романа Викторовича, Сипаку Андрея Васильевича, Чернову Жанну Николаевну", - говорится в указе Президента.
Как сообщал УНН, 3 октября начал работу новообразованный Киевский апелляционный суд вместо ликвидированных Апелляционного суда Киева и Апелляционного суда Киевской области. Юрисдикция суда распространяется на Киев и Киевскую область.