Президент назначил девять судей в Запорожский окружной админсуд

"Назначить в Запорожский окружной административный суд на должности судей: Артоуз Олесю Александровну, Дуляницкую Светлану Мефодиевну, Киселя Романа Валерьевича, Максименко Лилию Яковлевну, Минаеву Екатерину Владимировну, Новикову Инну Вячеславовну, Сацкого Романа Викторовича, Сипаку Андрея Васильевича, Чернову Жанну Николаевну", - говорится в указе Президента.

Как сообщал УНН, 3 октября начал работу новообразованный Киевский апелляционный суд вместо ликвидированных Апелляционного суда Киева и Апелляционного суда Киевской области. Юрисдикция суда распространяется на Киев и Киевскую область.