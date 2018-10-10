Президент призначив дев'ятьох суддів у Запорізький окружний адмінсуд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив дев'ятьох суддів у Запорізький окружний адміністративний суд. Відповідний указ №314/2018 розміщений на сайті Глави держави, передає УНН.
"Призначити у Запорізький окружний адміністративний суд на посади суддів: Артоуз Олесю Олександрівну, Дуляницьку Світлану Мефодіївну, Киселя Романа Валерійовича, Максименко Лілію Яковлівну, Мінаєву Катерину Володимирівну, Новікову Інну Вячеславівну, Сацького Романа Вікторовича, Сіпаку Андрія Васильовича, Чернову Жанну Миколаївну", - йдеться в указі Президента.
Як повідомляв УНН, 3 жовтня розпочав роботу новоутворений Київський апеляційний суд замість ліквідованих Апеляційного суду Києва та Апеляційного суду Київської області. Юрисдикція суду поширюватиметься на Київ та Київську область.