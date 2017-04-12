Президент поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли Украины

В частности, в поздравлении он отметил, что высокий уровень научно-технического и производственного потенциала, участие в международной космической деятельности, осуществление собственных космических проектов обеспечивают нашему государству достойное место среди ведущих космических стран мира.

"Решение проблем национальной безопасности и обороны, природопользования, предотвращения стихийных и техногенных катастроф обуславливают необходимость использования космических средств и информации. Убежден, что благодаря вашему профессионализму и упорному труду будет обеспечено дальнейшее развитие нашей страны в сфере высоких технологий и научных достижений", - отметил Президент в поздравлении.

Напомним, сегодня отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.