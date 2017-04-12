Президент привітав працівників та ветеранів ракетно-космічної галузі України

Зокрема, у привітанні він зазначив, що високий рівень науково-технічного та виробничого потенціалу, участь у міжнародній космічній діяльності, здійснення власних космічних проектів забезпечують нашій державі гідне місце серед провідних космічних країн світу.

“Розв’язання проблем національної безпеки та оборони, природокористування, запобігання стихійним і техногенним катастрофам обумовлюють необхідність використання космічних засобів та інформації. Переконаний, що завдяки вашому професіоналізму та наполегливій праці буде забезпечено подальший розвиток нашої країни у сфері високих технологій та наукових досягнень”, — зазначив Президент у привітанні.

Нагадаємо, сьогодні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики.