Президент привітав працівників та ветеранів ракетно-космічної галузі України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав працівників та ветеранів ракетно-космічної галузі з Днем працівників ракетно-космічної галузі України і Всесвітнім днем космонавтики, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави Держави.
Зокрема, у привітанні він зазначив, що високий рівень науково-технічного та виробничого потенціалу, участь у міжнародній космічній діяльності, здійснення власних космічних проектів забезпечують нашій державі гідне місце серед провідних космічних країн світу.
“Розв’язання проблем національної безпеки та оборони, природокористування, запобігання стихійним і техногенним катастрофам обумовлюють необхідність використання космічних засобів та інформації. Переконаний, що завдяки вашому професіоналізму та наполегливій праці буде забезпечено подальший розвиток нашої країни у сфері високих технологій та наукових досягнень”, — зазначив Президент у привітанні.
Нагадаємо, сьогодні відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики.