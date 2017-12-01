Президент: позиция всех силовых органов Украины - уменьшить давление на бизнес

"Была единая позиция всех силовиков о том, чтобы уменьшить давление на бизнес. Как реакция на твердой позиции президента, правительства и парламента. Мы тогда обещали вам, что в очень короткий срок сделаем все возможное, чтобы прекратить процедуру необоснованных незаконных и не нужных государству обысков .... могу вам подтвердить, что это позиция сегодня всех силовых органов - на выполнение наших сентябрьских договоренностей", - отметил Президент, имея в виду форум бизнес-ассоциаций, который проходил в сентябре этого года.

Он отметил, что такие встречи должны проводиться регулярно, для того, чтобы "сверять часы" достигнутых результатов.

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