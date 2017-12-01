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Президент: позиція всіх силових органів України - зменшити тиск на бізнес

Президент: позиція всіх силових органів України - зменшити тиск на бізнес

Київ • УНН

 • 17776 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Правоохоронні органи надалі зменшуватимуть тиск на український бізнес. Про це сказав Президент Петро Порошенко, виступаючи на Форумі бізнес-асоціацій, передає УНН.

“Була єдина позиція всіх силовиків про те, щоб зменшити тиск на бізнес. Як реакція до твердої позиції президента, уряду і парламенту. Ми тоді обіцяли вам, що в дуже короткий термін зробимо все можливе, щоб припинити процедуру необгрунтованих незаконних і не потрібних державі обшуків.... можу вам підтвердити, що це позиція на сьогодні всіх силових органів — на виконання наших вересневих домовленостей”, — зазначив Президент, маючи на увазі форум бізнес-асоціацій, який проходив у вересні цього року.

Він наголосив, що такі зустрічі повинні проводитись регулярно, для того, щоб “звіряти годинники” досягнених результатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд розробив законопроект про відповідальність правоохоронців за тиск на бізнес

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