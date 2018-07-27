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Президент Порошенко ветировал закон о "едином окне" на таможне

Президент Порошенко ветировал закон о "едином окне" на таможне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Петр Порошенко поддержал фермеров и вернул на доработку Закон о "едином окне" на таможне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В предложениях Порошенко отметил, что предложенный Закон является чрезвычайно важным и выразил поддержку необходимости введения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

В то же время Президент отметил, что отдельные положения Закона не могут быть поддержаны.

Так, Законом вносятся изменения в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", по которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесено к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, на приобретение которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка.

Он напомнил, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий), объем производства продукции растениеводства (11,2%) не являются такими, что объективно требуют приобретения большинством из них специальных вагонов для перевозки зерна.

Следовательно, Президент отметил, что предложенная Законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и есть нерациональным расходованием бюджетных средств.

Принимая во внимание то, что стоимость специальных вагонов для перевозки зерна, а также значительные затраты, необходимые на их содержание и эксплуатацию и объемы продукции растениеводства собственного производства, претендовать на такую ​​государственную поддержку смогут преимущественно крупные сельскохозяйственные предприятия.

При таких обстоятельствах вводимая Законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна является несправедливой по отношению к большинству сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава государства отметил, что соответствующие изменения в законы Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" и "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" не могут быть поддержаны и предложил исключить пункты 21 и 25 в разделе II Закона.

Обращение к Президенту с просьбой инициировать поправки в принятый Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" также направили украинские сельскохозяйственные товаропроизводители, в частности Украинская зерновая ассоциация, Ассоциация предприятий - производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса "Украгромаш".

Ранее УНН сообщал, что правку о "вагонах для зернотрейдеров" внес народный депутат Олег Кришин с нарушением Регламента в пользу агрохолдинга "Кернел", которым владеет его коллега - народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Если бы Президент подписал Закон о "едином окне" с указанными поправками, Государственный бюджет мог потерять минимум 8 млн долларов, которые списали на компенсацию закупки вагонов для "Кернел".

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