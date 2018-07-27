Президент Порошенко ветував закон про “єдине вікно” на митниці

У пропозиціях Порошенко наголосив, що запропонований Закон є надзвичайно важливим та висловив підтримку необхідності запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Водночас Президент зазначив, що окремі положення Закону не можуть бути підтримані.

Так, Законом вносяться зміни до законів України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" та "Про державну підтримку сільського господарства України", за якими спеціальні вагони для перевезення зерна віднесено до техніки і обладнання для агропромислового комплексу, на придбання яких сільськогосподарським товаровиробникам надається державна підтримка.

Він нагадав, що більшість сільськогосподарських товаровиробників становлять фермерські господарства (75 % від загальної кількості сільськогосподарських підприємств), обсяг виробництва продукції рослинництва (11,2 %) не є такими, що об’єктивно вимагають придбання більшістю з них спеціальних вагонів для перевезення зерна.

Відтак, Президент зазначив, що запропонована Законом державна підтримка на часткове відшкодування вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна не забезпечує досягнення соціальних та економічних цілей державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та є нераціональним витрачанням бюджетних коштів.

Зважаючи на те, що вартість спеціальних вагонів для перевезення зерна, а також значні витрати, необхідні на їх утримання і експлуатацію та обсяги продукції рослинництва власного виробництва, претендувати на таку державну підтримку зможуть переважно великі сільськогосподарські підприємства.

За таких обставин запроваджувана Законом державна підтримка на часткове відшкодування вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна є несправедливою стосовно більшості сільськогосподарських товаровиробників.

Глава держави зазначив, що відповідні зміни до законів України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" та "Про державну підтримку сільського господарства України" не можуть бути підтримані і запропонував виключити пункти 21 та 25 у розділі II Закону.

Звернення до Президента із проханням ініціювати поправки до прийнятого Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" також направили українські сільськогосподарські товаровиробники, зокрема Українська зернова асоціація, Асоціація підприємств – виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу "Украгромаш".

Раніше УНН повідомляв, правку про “вагони для зернотрейдерів” вніс народний депутат Олег Кришин з порушенням Регламенту на користь агрохолдингу “Кернел”, яким володіє його колега – народний депутат, член Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

Якби Президент підписав Закон про “єдине вікно” з зазначеними правками, Державний бюджет міг втратити щонайменше 8 млн доларів, які б списали на компенсацію закупівлі вагонів для “Кернел”.