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The Washington Post

Президент Польши Навроцкий не планирует ехать в Киев в ближайшие месяцы

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Кароль Навроцкий до декабря сосредоточится на подготовке к саммиту G20 в Майами. Польша стремится к добрососедству с Украиной, но настаивает на исторической правде.

Президент Польши Навроцкий не планирует ехать в Киев в ближайшие месяцы

Диалог между канцелярией президента Польши и Офисом Президента Украины продолжается, однако пока нет планов относительно поездки президента Польши Кароля Навроцкого в Киев, сообщил руководитель Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марцин Пшидач, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

"Такая поездка не предусмотрена в ближайшие месяцы. (...) До декабря, то есть до саммита G20 в Майами, президент сосредоточится на вопросах, связанных с G20", — сказал Пшидач в эфире RMF FM.

Он также рассказал, что Навроцкий написал письмо с поздравлениями по случаю 35-й годовщины независимости Украины Президенту Владимиру Зеленскому. В этом письме, по его словам, президент Польши "фактически пожелал Украине победы в войне с россией и отметил, что существует ряд напряженностей, которые мы хотели бы уменьшить". "Самое главное, что Польша привержена добрососедским отношениям. Они должны основываться на определенных фундаментальных принципах, и такой основой является, среди прочего, историческая правда", — добавил он.

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Пшидач также "признал, что является критиком закона, подписанного украинским лидером, о создании Национального пантеона". "Я считаю, что это не улучшит отношения не только с Польшей, но и с другими странами, со всей Западной Европой", — подчеркнул Пшидач. 

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Юлия Шрамко

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