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Президент Польщі Навроцький не планує їхати до Києва найближчими місяцями

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Кароль Навроцький до грудня зосередиться на підготовці до саміту G20 у Маямі. Польща прагне добросусідства з Україною, але наголошує на історичній правді.

Президент Польщі Навроцький не планує їхати до Києва найближчими місяцями

Діалог між канцелярією президента Польщі та Офісом Президента України триває, однак, поки що немає планів щодо поїздки президента Польщі Кароля Навроцького до Києва, повідомив керівник Бюро міжнародної політики в канцелярії польського президента Марцін Пшидач, пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

"Така поїздка не передбачена в найближчі місяці. (...) До грудня, тобто до саміту G20 у Маямі, президент зосередиться на питаннях, пов'язаних з G20", - сказав Пшидач в ефірі RMF FM.

Він також розповів, що Навроцький написав листа з привітаннями з 35-ю річницею незалежності України Президенту Володимиру Зеленському. У цьому листі, з його слів, президент Польщі "фактично побажав Україні перемоги у війні з росією та зазначив, що існує низка напруженостей, які ми хотіли б зменшити". "Найголовніше, що Польща віддана добросусідським відносинам. Вони повинні базуватися на певних фундаментальних засадах, і такою основою є, серед іншого, історична правда", – додав він.

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Пшидач також "визнав, що є критиком закону, підписаного українським лідером, про створення Національного пантеону". "Я вважаю, що це не покращить відносини не лише з Польщею, а й з іншими країнами, з усією Західною Європою", – наголосив Пшидач. 

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Юлія Шрамко

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