Зеленський отримав привітання Навроцького: прагне розвивати зв'язки з повагою до минулого, згадав про ЄС
Київ • УНН
Зеленський подякував президенту Польщі Навроцькому за привітання та підтримку України. Він заявив про прагнення розвивати зв'язки з повагою до минулого і з оптимізмом щодо спільного майбутнього у ЄС та НАТО
Президент України Володимир Зеленський отримав привітання з Днем Незалежності від президента Польщі Кароля Навроцького і вказав, що Україна налаштована розвивати зв’язки з країною "з повагою та правдивістю до минулого, з ясним підходом до сучасних загроз та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО", пише УНН.
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"Вдячний Президенту Польщі Каролю Навроцькому за його привітання з нашим Днем Незалежності, особливо за побажання перемоги Україні. Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі, її відкриті серця та двері з перших днів російського вторгнення", - написав Зеленський у X.
Ми прагнемо розвивати зв'язки між нашими двома сильними націями - з повагою та правдивістю до минулого, з ясним підходом до сучасних загроз та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО
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