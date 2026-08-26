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Зеленський отримав привітання Навроцького: прагне розвивати зв'язки з повагою до минулого, згадав про ЄС

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Зеленський подякував президенту Польщі Навроцькому за привітання та підтримку України. Він заявив про прагнення розвивати зв'язки з повагою до минулого і з оптимізмом щодо спільного майбутнього у ЄС та НАТО

Зеленський отримав привітання Навроцького: прагне розвивати зв'язки з повагою до минулого, згадав про ЄС

Президент України Володимир Зеленський отримав привітання з Днем Незалежності від президента Польщі Кароля Навроцького і вказав, що Україна налаштована розвивати зв’язки з країною "з повагою та правдивістю до минулого, з ясним підходом до сучасних загроз та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО", пише УНН.

Деталі

"Вдячний Президенту Польщі Каролю Навроцькому за його привітання з нашим Днем Незалежності, особливо за побажання перемоги Україні. Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі, її відкриті серця та двері з перших днів російського вторгнення", - написав Зеленський у X.

Ми прагнемо розвивати зв'язки між нашими двома сильними націями - з повагою та правдивістю до минулого, з ясним підходом до сучасних загроз та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО

- підкреслив Президент України.

У Польщі попередили Україну про "серйозну проблему" у разі появи Бандери й Шухевича у Пантеоні24.08.26, 14:59 • 22969 переглядiв

Юлія Шрамко

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