Зеленський отримав привітання Навроцького: прагне розвивати зв'язки з повагою до минулого, згадав про ЄС

Президент України Володимир Зеленський отримав привітання з Днем Незалежності від президента Польщі Кароля Навроцького і вказав, що Україна налаштована розвивати зв’язки з країною "з повагою та правдивістю до минулого, з ясним підходом до сучасних загроз та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО", пише УНН.

"Вдячний Президенту Польщі Каролю Навроцькому за його привітання з нашим Днем Незалежності, особливо за побажання перемоги Україні. Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Польщі, її відкриті серця та двері з перших днів російського вторгнення", - написав Зеленський у X.

Ми прагнемо розвивати зв'язки між нашими двома сильними націями - з повагою та правдивістю до минулого, з ясним підходом до сучасних загроз та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО