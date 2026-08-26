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Зеленский получил поздравления от Навроцкого: стремится развивать связи с уважением к прошлому, упомянул о ЕС

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Зеленский поблагодарил президента Польши Навроцкого за поздравления и поддержку Украины. Он заявил о стремлении развивать связи с уважением к прошлому и с оптимизмом смотреть на совместное будущее в ЕС и НАТО

Зеленский получил поздравления от Навроцкого: стремится развивать связи с уважением к прошлому, упомянул о ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский получил поздравление с Днём Yезависимости от президента Польши Кароля Навроцкого и указал, что Украина настроена развивать связи со страной "с уважением и правдивым отношением к прошлому, с ясным подходом к современным угрозам и с оптимизмом в отношении нашего общего будущего в ЕС и НАТО", пишет УНН.

Детали

"Благодарен Президенту Польши Каролю Навроцкому за его поздравление с нашим Днём Независимости, особенно за пожелание победы Украине. Мы всегда будем помнить поддержку Польши, её открытые сердца и двери с первых дней российского вторжения", — написал Зеленский в X.

Мы стремимся развивать связи между нашими двумя сильными нациями — с уважением и правдивым отношением к прошлому, с ясным подходом к современным угрозам и с оптимизмом в отношении нашего общего будущего в ЕС и НАТО

— подчеркнул Президент Украины.

В Польше предупредили Украину о "серьезную проблему" в случае появления Бандеры и Шухевича в Пантеоне24.08.26, 14:59 • 22984 просмотра

Юлия Шрамко

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