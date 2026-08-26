Зеленский получил поздравления от Навроцкого: стремится развивать связи с уважением к прошлому, упомянул о ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский получил поздравление с Днём Yезависимости от президента Польши Кароля Навроцкого и указал, что Украина настроена развивать связи со страной "с уважением и правдивым отношением к прошлому, с ясным подходом к современным угрозам и с оптимизмом в отношении нашего общего будущего в ЕС и НАТО", пишет УНН.

"Благодарен Президенту Польши Каролю Навроцкому за его поздравление с нашим Днём Независимости, особенно за пожелание победы Украине. Мы всегда будем помнить поддержку Польши, её открытые сердца и двери с первых дней российского вторжения", — написал Зеленский в X.

Мы стремимся развивать связи между нашими двумя сильными нациями — с уважением и правдивым отношением к прошлому, с ясным подходом к современным угрозам и с оптимизмом в отношении нашего общего будущего в ЕС и НАТО