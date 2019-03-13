Президент Польши призвал НАТО реагировать на российские провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО реагировать на российские провокации вроде нарушения воздушного пространства других государств. По его убеждению, в противном случае можно ожидать российские истребители над Варшавой и Прагой, передает УНН со ссылкой на Polskie Radio 24.
Президенты Польши, Чехии, Словакии и Венгрии собрались в Праге по случаю 20-й годовщины вступления в НАТО. Одной из главных тем встречи была Россия и ее агрессивная внешняя политика.
Президент Польши отметил необходимость реагирования на российские провокации - такие как нарушение воздушного пространства российскими самолетами. По его убеждению - это проверка реакции НАТО.
"Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра, возможно, над Берлином", - сказал Дуда.
Как сообщал УНН, Польша в очередной раз подчеркнула, что настаивает на необходимости максимально тесного сотрудничества между НАТО и Украиной.