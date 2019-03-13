Президент Польши призвал НАТО реагировать на российские провокации

Президенты Польши, Чехии, Словакии и Венгрии собрались в Праге по случаю 20-й годовщины вступления в НАТО. Одной из главных тем встречи была Россия и ее агрессивная внешняя политика.

Президент Польши отметил необходимость реагирования на российские провокации - такие как нарушение воздушного пространства российскими самолетами. По его убеждению - это проверка реакции НАТО.

"Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра, возможно, над Берлином", - сказал Дуда.

Как сообщал УНН, Польша в очередной раз подчеркнула, что настаивает на необходимости максимально тесного сотрудничества между НАТО и Украиной.