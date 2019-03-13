Президент Польщі закликав НАТО реагувати на російські провокації

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО реагувати на російські провокації на кшталт порушення повітряного простору інших держав. На його переконання, в противному випадку можна очікувати на російські винищувачі над Варшавою та Прагою, передає УНН з посиланням на Polskie Radio 24.