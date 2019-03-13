Президент Польщі закликав НАТО реагувати на російські провокації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО реагувати на російські провокації на кшталт порушення повітряного простору інших держав. На його переконання, в противному випадку можна очікувати на російські винищувачі над Варшавою та Прагою, передає УНН з посиланням на Polskie Radio 24.
Президенти Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини зібралися у Празі з нагоди 20-ї річниці вступу до НАТО. Однією з головних тем зустрічі була Росія та її агресивна зовнішня політика.
Президент Польщі наголосив на необхідності реагування на російські провокації - такі як порушення повітряного простору російськими літаками. На його переконання - це перевірка реакції НАТО.
"Якщо ми не реагуємо, то завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, над Варшавою, а післязавтра, можливо, над Берліном", - сказав Анджей Дуда.
Як повідомляв УНН, Польща в черговий раз наголосила, що наполягає на необхідності максимально тісної співпраці між НАТО та Україною.