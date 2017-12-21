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Президент Польши подписал два противоречивых законы в рамках судебной реформы

Киев • УНН

 • 12142 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Дуда подписал законы о судебной реформе в стране. Он сделал это в тот самый день, когда ЕС начал санкционные процедуры против страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Президент Польши подписал два противоречивых законы в рамках судебной реформы

В среду, 20 декабря, польский президент подписал два новых закона, которые являются частью противоречивой судебной реформы. Они касаются Национального совета судей и Верховного суда. По словам Дуды, “демократический характер судебной системы будет усиленно”.

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Несмотря на это, польская оппозиция и ЕС видят в законодательных изменениях угрозу ограничения верховенства права. Закон, касающийся Национального совета судей, которая должна гарантировать независимость судебной системы, предусматривает, что 15 ее членов в дальнейшем будут избираться не иными судьями, а тремя пятыми нижней палаты парламента, в котором сейчас доминирует правящая национал-консервативная партия “Право и справедливость” (ПиС). К тому же, будет введена так называемая “специальную жалобу” на приговоры судов предыдущих 20 лет.

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Что касается Верховного суда Польши, пенсионный возраст судей будет снижен с 70 лет до 65. Однако при этом президент имеет право избирать судей, которым будет разрешено занимать должность в Верховном суде до достижения 70-летнего возраста.

Напоминаем, Еврокомиссия запустила процедуру против Польши за нарушения верховенства закона.

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