Президент Польщі підписав два суперечливі закони в рамках судової реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Анджей Дуда підписав закони щодо судової реформи в країні. Він зробив це у той самий день, коли ЄС розпочав санкційну процедуру проти країни. Про це повідомляє УНН, з посиланням на DW.
У середу, 20 грудня, польський президент підписав два нові закони, які є частиною суперечливої судової реформи. Вони стосуються Національної ради суддів та Верховного суду. За словами Дуди, “демократичний характер судової системи буде посилено”.
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Попри це, польська опозиція та ЄС вбачають у законодавчих змінах загрозу обмеження верховенства права. Закон, який стосується Національної ради суддів, яка має гарантувати незалежність судової системи, передбачає, що 15 її членів надалі обиратимуться не іншими суддями, а трьома п’ятими нижньої палати парламенту, в якому нині домінує правляча націонал-консервативна партія “Право і справедливість” (ПіС). До того ж, буде запроваджено так звану “спеціальну скаргу” на вироки судів попередніх 20 років.
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Що стосується Верховного суду Польщі, пенсійний вік суддів буде знижено з 70 років до 65. Однак при цьому президент матиме право обирати суддів, яким буде дозволено обіймати посаду у Верховному суді до досягнення 70-річного віку.
Нагадуємо, Єврокомісія запустила процедуру проти Польщі через порушення верховенства закону.