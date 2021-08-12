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Президент Польши Дуда приедет на саммит "Крымской платформы"

Президент Польши Дуда приедет на саммит "Крымской платформы"

Киев  •  УНН

 • 23891 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы. Об этом сообщили в Офисе президента Республики Польша, передает УНН.

Цитата

“23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) Президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве”, — говориться в сообщении.

Дополнение

11 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что еще один европейский партнер подтвердил участие в учредительном саммите “Крымской платформы”, которая состоится в Киеве 23 августа. Тогда общее количество участников мероприятия возросло до 38.

Ранее первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что Украина рассчитывает на участие около четырех десятков стран в учредительном саммите “Крымской платформы”.

Контекст

Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.

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