Президент Польщі Дуда приїде на саміт "Кримської платформи"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в саміті Кримської платформи. Про це повідомили в Офісі президента Республіки Польща, передає УНН.
Цитата
“23-24 серпня 2021 року (понеділок-вівторок) Президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь в саміті Кримської платформи та відзначення Дня Незалежності України в Києві”, — говориться в повідомленні.
Доповнення
11 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що ще один європейський партнер підтвердив участь в установчому саміті “Кримської платформи”, який відбудеться в Києві 23 серпня. Тоді загальна кількість учасників заходу зросла до 38.
Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що Україна розраховує на участь близько чотирьох десятків країн в установчому саміті “Кримської платформи”.
Контекст
Кримська платформа — дипломатична ініціатива України, в перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму і сприяння деокупації півострова.
26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав Указ “Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.
Головою Організаційного комітету з підготовки установчого саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очікується, що Кримська платформа буде представлена в Парламентській асамблеї Ради Європи. Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути прийнята декларація.