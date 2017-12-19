Президент поблагодарил друзей украинского Крыма за поддержку резолюции Генассамблеи ООН

"Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма - как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Несмотря на гибридные попытки Москвы закрыть "крымский вопрос", международный фронт по деоккупации Крыма крепнет. Несмотря на жестокие репрессии Кремля, человеческую свободу и достоинство не сломать. Несмотря на откровенные манипуляции, преступления Кремля не скрыть. Как и не избежать международной ответственности за них - ни заказчикам, ни организаторам, ни исполнителям", - заявил Президент.

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Порошенко подчеркнул, что сегодняшняя резолюция является мощным сигналом агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость.

Напомним, на 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).