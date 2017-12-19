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Президент подякував друзям українського Криму за підтримку резолюції Генасамблеї ООН

Президент подякував друзям українського Криму за підтримку резолюції Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 10182 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення резолюції 72-ої сесії Генасамблеї ООН щодо порушення прав людини в Криму. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вдячний справжнім друзям Українського Криму — як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. Попри гібридні спроби Москви закрити „кримське питання“, міжнародний фронт з деокупації Криму міцніє. Попри жорстокі репресії Кремля, людську волю і гідність не зламати. Попри відверті маніпуляції, злочини Кремля не приховати. Як і не уникнути міжнародної відповідальності за них — ні замовникам, ні організаторам, ані виконавцям”, — заявив Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін про голосування в ООН: ця резолюція щодо Криму — найсильніша

Порошенко наголосив, що сьогоднішня резолюція є потужним сигналом агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість.

Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).

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