Президент подякував друзям українського Криму за підтримку резолюції Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення резолюції 72-ої сесії Генасамблеї ООН щодо порушення прав людини в Криму. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вдячний справжнім друзям Українського Криму — як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. Попри гібридні спроби Москви закрити „кримське питання“, міжнародний фронт з деокупації Криму міцніє. Попри жорстокі репресії Кремля, людську волю і гідність не зламати. Попри відверті маніпуляції, злочини Кремля не приховати. Як і не уникнути міжнародної відповідальності за них — ні замовникам, ні організаторам, ані виконавцям”, — заявив Президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін про голосування в ООН: ця резолюція щодо Криму — найсильніша
Порошенко наголосив, що сьогоднішня резолюція є потужним сигналом агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість.
Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).