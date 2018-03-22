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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Президент подписал закон относительно высшего образования участников боевых действия и их детей

Президент подписал закон относительно высшего образования участников боевых действия и их детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Закон направлен на обеспечение единых принципов предоставления участникам боевых действий (независимо от оснований предоставления соответствующего статуса), лицам с инвалидностью вследствие войны и детям государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такую ​​госпомощь будет предоставлено лицам, которые принимали непосредственное участие в АТО, в том числе в составе добровольческих формирований, в дальнейшем были включены в состав ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, участникам боевых действий на территории других стран.

Государственная целевая поддержка для получения профессионально-технического и высшего образования предоставляется в виде:

  • полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
  • социальной стипендии;
  • бесплатного обеспечения учебниками;
  • бесплатного доступа к интернету, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • бесплатного проживания в общежитии;
  • других мероприятий, утвержденных Кабмином.

Напомним, в этом году на компенсацию на приобретение жилья ветеранами войны из бюджета предусмотрено 554 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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