Президент підписав закон щодо вищої освіти учасників бойових дії та їхніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про державну підтримку учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Закон спрямований на забезпечення єдиних засад надання учасникам бойових дій (незалежно від підстав надання відповідного статусу), особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таку держдопомогу буде надано особам, які брали безпосередню участь в АТО, у тому числі у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн.
Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:
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- повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
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- пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
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- соціальної стипендії;
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- безоплатного забезпечення підручниками;
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- безоплатного доступу до інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
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- безоплатного проживання в гуртожитку;
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- інших заходів, затверджених Кабміном.
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Нагадаємо, цього року на компенсацію на придбання житла ветеранами війни з бюджету передбачено 554 млн гривень.