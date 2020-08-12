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Президент подписал закон о сельскохозяйственной кооперации

Президент подписал закон о сельскохозяйственной кооперации

Киев  •  УНН

 • 18384 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О сельскохозяйственной кооперации". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 819-ІХ "О сельскохозяйственной кооперации", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что документ регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.

Закрепляются на законодательном уровне принципы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, в частности: демократичность, добровольность и открытость кооперативного членства; обязательность участия члена в хозяйственной и иной деятельности кооперативов и их объединений; автономность, независимость, сотрудничество кооперативов; содействие их развитию (образование, обучение, информация) и учета интересов территориальной общины.

Также вносятся изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, законы Украины "О фермерском хозяйстве", "О кооперации" и "О личном сельском хозяйстве", которыми, в частности, предусмотрено устранение законодательных коллизий, урегулирование переходных отношений деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и их объединений на момент вступления в силу данного закона.

Внедрение норм закона будет способствовать развитию сельскохозяйственных кооперативов, увеличению их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции, что в свою очередь должно усилить конкурентоспособность малых и средних производителей и ускорить развитие сельских территорий.

Напомним, 21 июля Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом законопроект №0856 о сельскохозяйственной кооперации. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины.

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