Рада ухвалила законопроект про сільськогосподарську кооперацію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила в цілому законопроект №0856 про сільськогосподарську кооперацію. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект розроблено з метою системного та комплексного регулювання усіх правовідносин щодо утворення, діяльності та припинення сільськогосподарських кооперативів з урахуванням міжнародних стандартів та кращих світових практик.
Законопроектом передбачається:
- відмовитися від жорсткого поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) сільськогосподарського кооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний;
- зберігається можливість для діючих сільськогосподарських кооперативів, за їх бажанням, продовжувати свою діяльність в умовах та з особливостями, які фактично ідентичні тим, за яких вони були утворені;
- можливість утворення сільськогосподарського кооперативу, який здійснюватиме свою діяльність без мети одержання прибутку;
- сільськогосподарські кооперативи, які діють з метою одержання прибутку матимуть право здійснювати операції з особами, які не є членами або асоційованими членами таких кооперативів, за умови, що сумарна вартість таких
послуг та операцій не перевищує 20 відсотків виручки кооперативу, та не матимуть обмежень щодо переходу права власності на продукцію своїх членів.
Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.