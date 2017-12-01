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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73134 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60810 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68549 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76613 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Президент подписал закон о запрете "маски-шоу"

Президент подписал закон о запрете "маски-шоу"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете так называемых "маски-шоу", который, в частности, предусматривает запрет необоснованно изымать документы и серверы во время обысков. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.

"Этот закон, как его прозвали "о запрете масок-шоу" - подписываю прямо здесь, в вашем присутствии", - отметил П.Порошенко во время встречи с бизнесом.

Как отметил С.Цеголко, законом установлен запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь, Президент анонсировал законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины.

"Мы сейчас шлифуем другой законопроект - о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Бюро отлучит от влияния на экономику и бизнес и ГПУ, и СБУ, и НАБУ, и МВД, - не говоря уже о налоговой то ли полиции - то ли милиции", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада запретила необоснованные изъятия документов и серверов при обысках.

Согласно закону, для защиты участников уголовного судопроизводства от необоснованного изъятия документов и компьютерной техники предлагается в статьях 160, 164, 165 УПК предусмотреть обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий, а в статье 168 УПК предусмотреть запрет изъятия электронных информационных систем и обязанность стороны обвинения делать копии необходимой информации без изъятия техники, на которой она хранится, с привлечением специалиста.

Кроме этого, среди прочего предусматривается, что лицо, в помещении которого производится обыск, имеет право на обязательную правовую помощь.

Украинские Национальные Новости

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