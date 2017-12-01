Президент підписав закон про заборону "маски-шоу"

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон про заборону так званих "маски-шоу", який, зокрема, передбачає заборону необґрунтовано вилучати документи і сервери під час обшуків. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.