Президент підписав закон про заборону "маски-шоу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон про заборону так званих "маски-шоу", який, зокрема, передбачає заборону необґрунтовано вилучати документи і сервери під час обшуків. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
“Цей закон, як його прозвали „про заборону масок-шоу“ — підписую прямо тут, у вашій присутності”, — зазначив П.Порошенко під час зустрічі з бізнесом.
Як зазначив С.Цеголко, законом встановлено заборону вилучення електронних інформаційних систем та обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації.
Окрім того, як повідомив речник, Президент анонсував законопроект про Національне бюро фінансової безпеки України
"Ми наразі шліфуємо інший законопроект — про Національне бюро фінансової безпеки України. Бюро відлучить від впливу на економіку та бізнес і ГПУ, і СБУ, і НАБУ, і МВС, — не кажучи вже про податкову чи то поліцію — чи то міліцію", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада заборонила необґрунтовані вилучення документів та серверів під час обшуків.
Згідно до закону, для захисту учасників кримінального провадження від необґрунтованого вилучення документів та комп’ютерної техніки пропонується у статтях 160, 164, 165 КПК передбачити обов’язок сторони обвинувачення обґрунтовувати необхідність вилучення оригіналів документів або їхніх копій, а у статті 168 КПК передбачити заборону вилучення електронних інформаційних систем та обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається, із залученням спеціаліста.
Крім цього серед іншого передбачається, що особа, в приміщенні якої проводиться обшук, має право на обов’язкову правову допомогу.