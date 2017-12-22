Президент подписал закон о поддержке телерадиокомпаний, которые работали в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении поддержки телерадиокомпаний, которые функционировали в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
Президент подписал Закон Украины "О внесении изменения в пункт 16 раздела VI "Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины".
Законом, в частности, вносятся изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины, которые дают возможность правительству продолжить поддержку за счет бюджетных средств телерадиокомпаний, которые функционировали на территории АР Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал УНН, 7 декабря Рада продлила срок господдержки телеканалов, которые работали в Крыму.