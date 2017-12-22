Президент підписав закон про підтримку телерадіокомпаній, які функціонували в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон щодо продовження підтримки телерадіокомпаній, які функціонували в Криму. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
Президент підписав Закон України “Про внесення зміни до пункту 16 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Бюджетного кодексу України”.
Законом, зокрема, вносяться зміни до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, які дають можливість уряду продовжити підтримку за рахунок бюджетних коштів телерадіокомпаній, які функціонували на території АР Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомляв УНН, 7 грудня Рада продовжила термін держпідтримки телеканалів, які працювали в Криму.