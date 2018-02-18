Президент подписал закон о досрочных пенсиях членам семей, погибших на Майдане

"8 февраля парламент принял закон, который позволяет назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства. И практически сразу после его поступления, я подписываю этот закон", - сказал Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко открыл в Киеве выставку памяти Героев Небесной Сотни.