Президент підписав закон про дострокові пенсії членам сімей, загиблих на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про призначення дострокових пенсій членам сімей, загиблих на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року. Відповідний Закон глава держави завізував сьогодні на відкритті виставки пам’яті Героїв Небесної Сотні у Києві, передає кореспондент УНН.
“8 лютого парламент прийняв закон, який дозволяє призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули чи померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров я, отриманих під час Революції Гідності. І практично відразу, після його надходження, я підписую цей закон”, — сказав Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко відкрив у Києві виставку пам’яті Героїв Небесної Сотні.