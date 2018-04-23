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Президент ПАСЕ: нужно использовать все возможности дипломатии для решения конфликта в Сирии

Киев • УНН

 • 7201 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти заявил, что нужно использовать все потенциальные возможности дипломатии для нахождения политического решения в сирийском конфликте. Об этом он сегодня заявил на заседании ПАСЕ, передает УНН.

Президент ПАСЕ: нужно использовать все возможности дипломатии для решения конфликта в Сирии

"Мы должны использовать потенциальные возможности дипломатии полномасштабно для того, чтобы находить политические решения этого ужасного конфликта. Потому что именно благодаря механическим методам можно восстановить долгосрочный мир для народа Сирии", - сказал президент ПАСЕ.

Он убежден, что все страны-члены Совета Европы должны поддерживать и укреплять свои международные обязательства по этому поводу.

М.Николетти отметил, что Ассамблея также внести свой вклад: нужно подумать над тем, как в нынешней ситуации можно предотвратить конфликты в государствах и между государствами и мирно решить.

Как сообщал УНН, в субботу 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программе создания химического оружия.

Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации "Белые каски", с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки.

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