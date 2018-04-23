Президент ПАСЕ: нужно использовать все возможности дипломатии для решения конфликта в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти заявил, что нужно использовать все потенциальные возможности дипломатии для нахождения политического решения в сирийском конфликте. Об этом он сегодня заявил на заседании ПАСЕ, передает УНН.
"Мы должны использовать потенциальные возможности дипломатии полномасштабно для того, чтобы находить политические решения этого ужасного конфликта. Потому что именно благодаря механическим методам можно восстановить долгосрочный мир для народа Сирии", - сказал президент ПАСЕ.
Он убежден, что все страны-члены Совета Европы должны поддерживать и укреплять свои международные обязательства по этому поводу.
М.Николетти отметил, что Ассамблея также внести свой вклад: нужно подумать над тем, как в нынешней ситуации можно предотвратить конфликты в государствах и между государствами и мирно решить.
Как сообщал УНН, в субботу 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программе создания химического оружия.
Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации "Белые каски", с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки.