Президент ПАРЄ: слід використати всі дипломатичні можливості для розв’язання конфлікту в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті заявив, що потрібно використати всі потенційні можливості дипломатії для знайдення політичного рішення у сирійському конфлікті. Про це він сьогодні заявив на засіданні ПАРЄ, передає УНН.
“Ми повинні використовувати потенційні можливості дипломатії повномасштабно для того, щоб знаходити політичні рішення цьому жахливому конфлікту. Тому що саме завдяки механічним методам можна відновити довгостроковий мир для народу Сирії”, — сказав президент ПАРЄ.
Він переконаний, що всі країни-члени Ради Європи повинні підтримувати й укріпляти свої міжнародні обов’язки стосовно цього.
М.Ніколетті зазначив, що Асамблея також має зробити свій внесок: потрібно подумати над тим, як в нинішній ситуації можна запобігти конфліктам в державах і між державами і мирно розв’язати.
Як повідомляв УНН, у суботу 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.