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Президент ПАРЄ: слід використати всі дипломатичні можливості для розв’язання конфлікту в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті заявив, що потрібно використати всі потенційні можливості дипломатії для знайдення політичного рішення у сирійському конфлікті. Про це він сьогодні заявив на засіданні ПАРЄ, передає УНН.

Президент ПАРЄ: слід використати всі дипломатичні можливості для розв’язання конфлікту в Сирії

“Ми повинні використовувати потенційні можливості дипломатії повномасштабно для того, щоб знаходити політичні рішення цьому жахливому конфлікту. Тому що саме завдяки механічним методам можна відновити довгостроковий мир для народу Сирії”, — сказав президент ПАРЄ.

Він переконаний, що всі країни-члени Ради Європи повинні підтримувати й укріпляти свої міжнародні обов’язки стосовно цього.
М.Ніколетті зазначив, що Асамблея також має зробити свій внесок: потрібно подумати над тим, як в нинішній ситуації можна запобігти конфліктам в державах і між державами і мирно розв’язати.

Як повідомляв УНН, у суботу 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

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