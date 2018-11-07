Президент парламентской ассамблеи НАТО посетит Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене 9 ноября посетит зону проведения ООС. Об этом в ходе международной конференции заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“Мы как парламент (Украины — ред.) имеем очень тесное сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО. Буквально за несколько дней, в пятницу, я вместе с президентом межпарламентской ассамблеи отправлюсь на восток, в зону боевых действий, чтобы показать, какие зверства оказывает сегодня российская армия против украинского государства”, — сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, советник Трампа заявил, что Россия должна “убираться” из Крыма и Донбасса.